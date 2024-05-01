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Амарал: Паскаль Янсен выпал из списка на пост главного тренера «Спартака»

Амарал: Паскаль Янсен выпал из списка на пост главного тренера «Спартака»
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что нидерландский тренер Паскаль Янсен не рассматривается в качестве кандидата на место наставника красно-белых.

«Паскаль Янсен, он выпал из списка. Его в списке нет», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что после отставки Гильермо Абаскаля, которая состоялась 14 апреля, новым главным тренером «Спартака» с большой долей вероятности станет именно нидерландский специалист Паскаль Янсен.

«Спартак» после 26 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги занимает четвёртое место, набрав 42 очка. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который после аналогичного количества матчей набрал 50 очков.

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