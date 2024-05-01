Спортдир «Спартака» Амарал: Слишковичу нравится атакующий футбол

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал высказался о стиле красно-белых при Владимире Слишковиче, который является исполняющим обязанности главного тренера команды.

«У нас много матчей, где мы играли в атаку. Сегодня же играли на результат. Видели все, что Слишковичу нравится атакующий футбол», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Таким образом, Владимир Слишкович, который с 14 апреля является исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака», вывел красно-белых в финал Пути регионов Кубка России. Кроме того, под его руководством столичный клуб ещё не потерпел ни одного поражения.