Спортдир «Спартака» Амарал: выбор тренера — моя ответственность, это буду делать я

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, кем будет осуществляться выбор нового главного тренера московской команды.

«Я готов работать. Если бы это было не так, то меня не было здесь с вами. Это моя ответственность. Тренера буду выбирать я», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович. 1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Таким образом, Владимир Слишкович, который с 14 апреля является исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака», вывел красно-белых в финал Пути регионов Кубка России. Кроме того, под его руководством столичный клуб ещё не потерпел ни одного поражения.