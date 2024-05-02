Хуммельс признан лучшим игроком матча ЛЧ «Боруссия» Д — «ПСЖ»

1 мая состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступал Энтони Тейлор. Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0.

Лучшим игроком матча признан защитник дортмундского клуба Матс Хуммельс. Немецкий футболист вышел на поле с первых минут. Он провёл весь матч. После игры Хуммельсу вручили памятную награду.

«Он был великолепен, как с мячом, так и без него. Он показал свои качества, опыт и, в частности, свои способности лидера», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Напомним, ответная игра между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ» состоится 7 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).