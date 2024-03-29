Представители Тонали: Сандро сам уведомил FA о нарушении правил о ставках

Агентство GR Sports, представляющее интересы полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, отреагировало на обвинения хавбека со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) в нарушении правил о ставках.

«В связи с сообщениями в английской и итальянской прессе стоит отметить, что продолжающееся расследование является следствием надлежащих действий игрока «Ньюкасла» Сандро Тонали, который в октябре 2023 года решил самостоятельно отчитаться перед FA, как он ранее сделал с Итальянской федерацией футбола (FIGC) для того, чтобы прояснить свою позицию относительно ставок, которые он заключал до начала судебного разбирательства в Италии.

Таким образом, речь идёт не о чём-то новом, а о повторяющихся фактах, имевших место до дисквалификации итальянца, о которых игрок добровольно уведомил Английскую федерацию футбола с целью окончательно положить конец негативному и очень болезненному периоду своей жизни.

Сандро Тонали продолжит в полной мере сотрудничать с FA, как он это делал с FIGC, и сделает всё возможное, чтобы гарантировать скорейшее завершение этих разбирательств», — цитирует заявление агенства Тонали журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 28 марта, FA предъявила обвинения Тонали по 50 новым эпизодам нарушения правил о ставках.

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