Первая лига: результаты матчей 31-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 5 мая, матчем «Кубань» — «Ленинградец» (0:2) завершился 31-й тур Мелбет Первой лиги
Все результаты матчей 31-го тура:
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ — 0:0;
«Химки» — «Сокол» — 5:4;
«Черноморец» — «Торпедо» — 1:2;
«Алания» — «Шинник» — 1:1;
«Нефтехимик» — «Енисей» — 0:0;
«Динамо» Мх — «Волгарь» — 3:0;
«Родина» — «Арсенал» Тула — 1:1;
«Тюмень» — «Акрон» — 0:2;
«Кубань» — «Ленинградец» — 0:2.
Таким образом, по итогам 31 тура в Первой лиге турнирную таблицу возглавляют «Химки», набравшие 57 очков. На втором месте находится махачкалинское «Динамо», заработавшее 55 очков. Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (53 очка). В зоне прямого вылета из Первой лиги находятся «Сокол», «Волгарь» и «Кубань».