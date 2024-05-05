Первая лига: результаты матчей 31-го тура и турнирная таблица

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Сегодня, 5 мая, матчем «Кубань» — «Ленинградец» (0:2) завершился 31-й тур Мелбет Первой лиги

Все результаты матчей 31-го тура:

«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ — 0:0;

«Химки» — «Сокол» — 5:4;

«Черноморец» — «Торпедо» — 1:2;

«Алания» — «Шинник» — 1:1;

«Нефтехимик» — «Енисей» — 0:0;

«Динамо» Мх — «Волгарь» — 3:0;

«Родина» — «Арсенал» Тула — 1:1;

«Тюмень» — «Акрон» — 0:2;

«Кубань» — «Ленинградец» — 0:2.

Таким образом, по итогам 31 тура в Первой лиге турнирную таблицу возглавляют «Химки», набравшие 57 очков. На втором месте находится махачкалинское «Динамо», заработавшее 55 очков. Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (53 очка). В зоне прямого вылета из Первой лиги находятся «Сокол», «Волгарь» и «Кубань».