Илья Абаев: Песьяков — один из лучших игроков «Ростова», критика не совсем оправдана

Бывший российский вратарь Илья Абаев отреагировал на критику в адрес голкипера «Ростова» Сергея Песьякова. По мнению Абаева, критика болельщиков в адрес вратаря ростовчан не совсем оправдана — несмотря на ошибки, Песьяков является одним из лучших игроков своей команды.

«Тяжело сказать, стоит ли Песьякову уходить из «Ростова». Надо понимать его ситуацию, учитывать, какое предложение последовало от «Ростова». Может, у Сергея есть другие варианты.

Мне кажется, что критика Песьякова не совсем оправдана. Понятно, что без ошибок не бывает. В целом этот сезон Сергей проводит успешно и является одним из лучших игроков «Ростова», — сказал Илья Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.