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Мануэль Нойер прокомментировал поражение «Баварии» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Мануэль Нойер прокомментировал поражение «Баварии» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение мюнхенского клуба в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2). Напомним, «Бавария» вела со счётом 1:0 по ходу матча, но пропустила на 88-й и 90+2-й минуте матче.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Любой, кто когда-либо играл в футбол, знает, что я чувствую сейчас. То, что мы проиграли на заключительной стадии и вели со счетом 1:0 до 85-й минуты, это чрезвычайно горько. Мы сделали один шаг, чтобы выступить в финале в Лондоне, и теперь у меня нет слов», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Первый матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с дортмундской «Боруссией».

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