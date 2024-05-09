Рейхмен: при Фарке «Краснодар» точно был бы в медалях

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен, ранее выступавший за «Краснодар», высказался о бывшем тренере «быков» Даниэле Фарке. По словам футболиста, под руководством Фарке «Краснодар» гарантированно бы боролся за чемпионство и был в тройке призёров. Рейхмен назвал Фарке сильным тренером, по которому сразу чувствуется опыт работы в чемпионате Англии.

«Как мне работа с Фарке? Мы все сразу же почувствовали, что человек поработал в Англии. 100% другой уровень. Его менталитет как тренера абсолютно другой. Он очень внимательно подходил к каждому игроку. Фарке понимал характер каждого футболиста.

Тот «Краснодар» боролся бы за чемпионство? Думаю, да, 100%. В медалях команда была бы. Очень сильный тренер, состав. Было бы интересно посмотреть. Жаль, мы не сыграли официальных игр с Фарке», — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».

Фарке возглавлял «Краснодар» с января по март 2022 года. Под его руководством команда не провела ни одного официального матча. В начале марта 2022 года немецкий специалист покинул краснодарский клуб из-за обострившейся политической ситуации.