Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рейхмен: при Фарке «Краснодар» точно был бы в медалях

Рейхмен: при Фарке «Краснодар» точно был бы в медалях
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен, ранее выступавший за «Краснодар», высказался о бывшем тренере «быков» Даниэле Фарке. По словам футболиста, под руководством Фарке «Краснодар» гарантированно бы боролся за чемпионство и был в тройке призёров. Рейхмен назвал Фарке сильным тренером, по которому сразу чувствуется опыт работы в чемпионате Англии.

«Как мне работа с Фарке? Мы все сразу же почувствовали, что человек поработал в Англии. 100% другой уровень. Его менталитет как тренера абсолютно другой. Он очень внимательно подходил к каждому игроку. Фарке понимал характер каждого футболиста.

Тот «Краснодар» боролся бы за чемпионство? Думаю, да, 100%. В медалях команда была бы. Очень сильный тренер, состав. Было бы интересно посмотреть. Жаль, мы не сыграли официальных игр с Фарке», — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».

Фарке возглавлял «Краснодар» с января по март 2022 года. Под его руководством команда не провела ни одного официального матча. В начале марта 2022 года немецкий специалист покинул краснодарский клуб из-за обострившейся политической ситуации.

Материалы по теме
Этому «Краснодару» чемпионство не светит. Теперь сломались дома с «Ахматом»
Этому «Краснодару» чемпионство не светит. Теперь сломались дома с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android