Воспитанник «Краснодара»: Кабелла, Крыховяк, Вандерсон — топы высокого уровня

Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен оценил бывших иностранных футболистов «быков» — Реми Кабелла, Гжегожа Крыховяка и Вандерсона. По словам Рейхмена, все упомянутые легионеры — игроки высочайшего уровня, с которыми было приятно работать.

«Впечатляли ли меня легионеры „Краснодара“ — Кабелла, Крыховяк, Вандерсон? Это все топы высокого уровня. Было приятно с такими играть, наблюдать за ними. Реми – сумасшедший игрок в плане контроля мяча, видения поля. Крыховяк силён в выборе позиции, а Вандерсон – это скорость, техника. Все на уровне», — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».

Напомним, Кабелла, Крыховяк и Вандерсон покинули «Краснодар» после обострения политической ситуации между Россией и Украиной. Легионеры воспользовались правилом ФИФА, которое позволяло приостановить контракты с клубами РПЛ.