Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах ВОВ

Матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 начнутся с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Кроме того, пресс-служба РПЛ опубликовала поздравление с Днём Победы. Сегодня, 9 мая 2024 года, исполняется 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы – священный день памяти и благодарности всем, кто защищал нашу страну ценой своей жизни. Искренне поздравляем ветеранов, трудившихся на фронте и в тылу, восхищаемся их героизмом и желаем крепкого здоровья – ваши подвиги никогда не будут забыты!

На матчах 28-го тура Мир РПЛ, который пройдёт с 10 по 12 мая, будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны», — написала пресс-служба лиги.