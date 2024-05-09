Вратарь «Сочи» Рудаков рассказал, в чём разница между чемпионатами России и Финляндии

Голкипер «Сочи» Максим Рудаков, ранее выступавший в финских «Хонке» и ХИКе, высказался о разнице между чемпионатами России и Финляндии.

«Честно говоря, РПЛ и чемпионат Финляндии и сравнивать нечего. Понятно, что чемпионат России сильнее. Тут дело в мастерстве. Если в РПЛ кто-то допускает ошибку, его сразу наказывают», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Максим Рудаков провёл два матча. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 27 матчей. В ближайшем туре «Сочи» встретится с «Пари Нижний Новгород» 12 мая.