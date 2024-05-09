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Агент Джорджевича: два российских клуба заинтересованы в Луке

Агент Джорджевича: два российских клуба заинтересованы в Луке
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Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы Луки Джорджевича, заявил, что к его клиенту есть интерес от двух российских клубов. Также агент сообщил, что в услугах Джорджевича заинтересованы команды из Саудовской Аравии.

«Два российских клуба заинтересованы в Луке. Также есть интерес от команд из Саудовской Аравии. Но я надеюсь, что он поможет «Абхе» остаться в высшей лиге и продлит с ними контракт», — приводит слова Игора Глушевича «РБ Спорт».

Напомним, в зимнее трансферное окно сезона-2023/2024 Джорджевич перешёл из «Сочи» в саудовский клуб «Абха». В составе этой команды он провёл всего четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Луки в € 600 тыс.

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