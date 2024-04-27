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Скауты «Ливерпуля» в 2022 году предлагали Клоппу Кристофера Нкунку, но он выбрал Нуньеса

Скаутская служба «Ливерпуля» в 2022 году предлагала главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу приобрести полузащитника сборной Франции Кристофера Нкунку вместо уругвайца Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает Sportskeeda.

По информации источника, Клопп отреагировал на предложение скаутов «Ливерпуля» словами, что команде нужен другой атакующий игрок.

Нуньес перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года. В нынешнем сезоне 24-летний уругваец провёл 50 матчей во всех турнирах за мерсисайдцев, забил 18 голов и сделал 13 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нуньеса в € 70 млн.

Полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку в настоящий момент травмирован. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах за лондонцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.