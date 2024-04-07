Щенсны: готов поспорить, что Йылдыз будет номинирован на «Золотой мяч» в течение 5 лет

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны высоко оценил игровой уровень 18-летнего нападающего туринского клуба Кенана Йылдыза.

«Готов поспорить с кем-нибудь, что Кенан Йылдыз будет номинирован на «Золотой мяч» в течение следующих пяти лет. Я играл со многими футболистами, но никогда не видел такого таланта. Я уверен, что выиграю это пари», — приводит слова Щенсного Corriere dello Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне Йылдыз принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.