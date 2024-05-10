Малафеев: доминация «Зенита» в РПЛ стала привычной, это усыпляло бдительность

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался на тему обострившейся чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его словам, бдительность игроков и болельщиков «Зенита» была усыплена привычной доминацией клуба на внутренней арене. Также Малафеев признался, что его радует наличие интриги в чемпионате страны, так как это подогревает интерес к футболу.

«Радует ли меня то, что в РПЛ появилась чемпионская гонка? Безусловно! Наличие интриги всегда подогревает интерес к футболу. За последние годы доминация «Зенита» стала привычной — это несколько усыпляло бдительность как болельщиков, так и самих футболистов. Сейчас же каждая игра имеет значение, каждое очко на вес золота. Это заставляет команды выкладываться по полной, а болельщиков — с замиранием сердца следить за каждым матчем», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 51 очков в 27 матчах. Однако всего на одно очко от него отстают «Краснодар» и «Динамо».