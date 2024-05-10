Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малафеев: доминация «Зенита» в РПЛ стала привычной, это усыпляло бдительность

Малафеев: доминация «Зенита» в РПЛ стала привычной, это усыпляло бдительность
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался на тему обострившейся чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его словам, бдительность игроков и болельщиков «Зенита» была усыплена привычной доминацией клуба на внутренней арене. Также Малафеев признался, что его радует наличие интриги в чемпионате страны, так как это подогревает интерес к футболу.

«Радует ли меня то, что в РПЛ появилась чемпионская гонка? Безусловно! Наличие интриги всегда подогревает интерес к футболу. За последние годы доминация «Зенита» стала привычной — это несколько усыпляло бдительность как болельщиков, так и самих футболистов. Сейчас же каждая игра имеет значение, каждое очко на вес золота. Это заставляет команды выкладываться по полной, а болельщиков — с замиранием сердца следить за каждым матчем», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 51 очков в 27 матчах. Однако всего на одно очко от него отстают «Краснодар» и «Динамо».

Материалы по теме
Обновлённый прогноз на чемпиона РПЛ. Какие шансы после ничьей «Зенита»?
Истории
Обновлённый прогноз на чемпиона РПЛ. Какие шансы после ничьей «Зенита»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android