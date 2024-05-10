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«Крылья Советов» — «Ахмат»: грозненцы забили под занавес первого тайма

«Крылья Советов» — «Ахмат»: грозненцы забили под занавес первого тайма
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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Встречу принимает стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников. Стартовый свисток раздался в 16:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2024, пятница. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 45+1'     0:2 Бериша – 62'    

Единственный гол под занавес первой половины встречи забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в июле прошлого года, «Крылья Советов» одержали победу над «Ахматом» со счётом 2:1. По состоянию на сегодняшний день самарская команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков по результатам 27 матчей. «Ахмат» занимает 10-е место. В активе грозненцев 32 очка.

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