Хосеп Гвардиола: если Родри нужен отдых, то он его получит! Или нет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова опорного полузащитника «горожан» Родри, который после минувшего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:3) сообщил, что он чувствует усталость, и ему нужен отдых.

«Я с ним не разговаривал на эту тему. Но если ему нужен отдых, то он его получит. Или нет», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Родри принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. В общей сложности испанец провёл на поле 3498 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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