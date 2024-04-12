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Хосеп Гвардиола: если Родри нужен отдых, то он его получит! Или нет

Хосеп Гвардиола: если Родри нужен отдых, то он его получит! Или нет
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова опорного полузащитника «горожан» Родри, который после минувшего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:3) сообщил, что он чувствует усталость, и ему нужен отдых.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

«Я с ним не разговаривал на эту тему. Но если ему нужен отдых, то он его получит. Или нет», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Родри принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. В общей сложности испанец провёл на поле 3498 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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