Дортмундская «Боруссия» разгромно проиграла «Майнцу» в 33-м туре Бундеслиги

11 мая состоялся матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Майнц» и «Боруссия» Дортмунд. Встреча прошла в Майнце (Германия) на стадионе «Мева-Арена». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
В составе хозяев голом отметился Леандро Баррейро. Также дубль в свой актив записал Ли Джэ Сон.
Отметим, что команды играли в первом круге текущего сезона чемпионата России по футболу. Это произошло 19 декабря 2023 года. Тогда «Майнц» и «Боруссия» Дортмунд завершили встречу вничью (1:1).
Напомним, после 33 туров чемпионата Германии по футболу «Майнц» набрал 32 очка. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице. Что касается «Боруссии», то она с 60 очками осталась на пятом месте.
- 11 мая 2024
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