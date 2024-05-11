Дортмундская «Боруссия» разгромно проиграла «Майнцу» в 33-м туре Бундеслиги

11 мая состоялся матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Майнц» и «Боруссия» Дортмунд. Встреча прошла в Майнце (Германия) на стадионе «Мева-Арена». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе хозяев голом отметился Леандро Баррейро. Также дубль в свой актив записал Ли Джэ Сон.

Отметим, что команды играли в первом круге текущего сезона чемпионата России по футболу. Это произошло 19 декабря 2023 года. Тогда «Майнц» и «Боруссия» Дортмунд завершили встречу вничью (1:1).

Напомним, после 33 туров чемпионата Германии по футболу «Майнц» набрал 32 очка. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице. Что касается «Боруссии», то она с 60 очками осталась на пятом месте.