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Стали известны пары стыковых матчей за право на выступление в следующем сезоне РПЛ

Стали известны пары стыковых матчей за право на выступление в следующем сезоне РПЛ
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Завершились все матчи последнего тура чемпионата России сезона-2023/2024. По его итогам стали известны команды, которые сыграют за право на выступление в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

Пары переходных матчей за право на участие в Российской Премьер-Лиге выглядят следующим образом:

«Арсенал» Тула (четвёртое место в Первой лиге) — «Пари Нижний Новгород» (13-е место в РПЛ);
«Акрон» (третье место в Первой лиге) — «Урал» (14-е место в РПЛ).

Напомним, клубы Российской Премьер-Лиги проведут первые стыковые матчи с командами Мелбет Первой лиги, которые запланированы на 29 мая, на своём поле. Ответные стыковые игры, в которых команды Первой лиги примут команды Российской Премьер-Лиги, состоятся 1 июня.

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