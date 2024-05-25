Александр Мостовой: «Динамо» и «Краснодар» короновали «Зенит» в очередной раз

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о развязке чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ.

«Это ужас! Как Песьяков может пропустить такой мяч? Мяч летит в руки! Я не понимаю, зачем вообще он выходит в старте, если уходит из команды. Ясно, что ошибиться может каждый, но тут мяч просто летит в руки. В итоге «Зенит» опять становится чемпионом.

«Динамо» упустило чемпионство. Мы говорили последние шесть туров, что «Зенит» всем даёт шансы. Но «Динамо» и «Краснодар» ими не воспользовались. В итоге за это «Зенит» их наказал. Они короновали «Зенит» в очередной раз», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.