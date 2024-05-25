Турнирная таблица РПЛ по итогам сезона-2023/2024

Сегодня, 25 мая, состоялись матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги, по итогам которых сформировалась итоговая турнирная таблица чемпионата.

Таким образом, после 30 туров чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Вторую строчку занял «Краснодар» с 56 очками. «Динамо» расположилось на третьем месте, набрав 56 очков.

В зоне стыковых матчей по итогам нынешнего розыгрыша РПЛ оказались «Пари Нижний Новгород» (30), занявший 13-е место, и екатеринбургский «Урал» (30), завершивший сезон на 14-м месте. Переходные матчи пройдут 29 мая и 1 июня.

В зоне прямого вылета сезон закончили калининградская «Балтика» (26) и «Сочи» (24).