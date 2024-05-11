Судьба чемпионства больше не в руках «Зенита»! ЦСКА буквально выгрыз победу в Петербурге

Соперникам уже трудно удивлять друг друга. Ведь это второй матч «Зенита» и ЦСКА за последние полторы недели. А будет ещё и третий — ответный в Кубке. Так что изучили, привыкли, смирились, но надо выходить и давать результат. «Зенит» в борьбе за чемпионский титул и перед этим туром опережал конкурентов на одно очко. Впрочем, к началу матча стало понятно, что «Краснодар» уже не соперник, ведь команда Мусаева уступила «Спартаку». А ЦСКА важно не установить антирекорд по занятому месту в РПЛ. Сейчас команда за пределами шестёрки. Да, акцент на Кубок России, но тем не менее.

Федотов слегка удивил составом: в запасе остался Игорь Акинфеев. До конца непонятно, связано ли это с повреждением или вратарю просто дали отдохнуть. Но, возможно, уже этим решением тренер частично расставил турнирные приоритеты. При этом все остальные — игроки основы. Разве что с минимальной ротацией.

У Семака нет возможности выбирать. От Питера точно требуют двух титулов. Но интересно, что «Зенит» снова решил сыграть с ЦСКА гибридом. Три центральных защитника с Дугласом слева, а на флагах – Артур и Караваев. Вряд ли это поставило в тупик Федотова, но всё равно интересно.

Матч начался с определения приоритетов: «Зенит» забрал мяч под контроль, ЦСКА устраивала игра вторым номером, а главный судья Сергей Иванов начал с ошибок. Вообще, арбитр впоследствии станет одним из героев матча.

На восьмой минуте — столкновение Нино и Заболотного. Оба повалились на газон, но Иванов посчитал это игровым эпизодом. Однако на повторе было видно, что нападающий ЦСКА выставлял локоть. Семак негодовал на скамейке. Но эпизод был заигран. Интересно, что через несколько минут после этого Нино ещё раз попросил помочь, жалуясь на нос. Но смог продолжить игру. Запомните этот момент. У него будет продолжение.

Да, «Зенит» владел мячом. Но без особых моментов. У ЦСКА тоже мало что получалось в финальной трети. Просто потому, что дотуда они почти не добирались. Однако первый момент создали хозяева. Артур резко ускорился на левом фланге, влетел в штрафную и пульнул в дальний угол. Тороп потащил. И хорошо ещё, что никого не было на добивании.

Судья Сергей Иванов Фото: Петр Ковалёв/ТАСС

На 25-й минуте — новое интересное решение Иванова. Среди участников эпизода — снова Нино и Заболотный. Правда, в этот раз фолил бразилец, а рефери показал жёлтую Заболотному. Удивительно.

Но всё же «Зенит» продолжал давить. И на 38-й минуте не реализовал самый опасный момент тайма. Тороп грубо ошибся на выносе, мяч отскочил к Венделу, и тот бил уже в пустые ворота. Но чудо-сейв сделал Обляков.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Зенита».

В перерыве тренеры обошлись без замен, зато Иванов не особо поменял концепцию судейства. В самом начале тайма Заболотный полетел в подкат против Дугласа сзади. Казалось, очевидная жёлтая. Но рефери проигнорировал эпизод и показал карточку Мойзесу, который не позволил Сергееву включиться в спор.

Бесконечное число стыков продолжилось. И это привело к фолу на Зделаре недалеко от штрафной. Мойзес решился на прямой удар, мяч попал в крестовину и отскочил к Агапову. А уже против него неаккуратно сыграл Кассьерра. Судья побежал к монитору и назначил пенальти. Чалов сделал всё чётко.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Вот и «Зениту» надо было отыгрываться. В Кубке им это удалось. Уже по традиции Семак бросил вперёд связку Ерохин — Изидор, и началось постоянное давление. Но самым хитрым игроком впереди был Педро: сначала круто полетел по флангу, однако не справился со своей скоростью, а потом уже в добавленное время классно бил примерно с 23 метров. Но Тороп крутейше вытащил.

«Зенит» очень хотел забить, но агрессивного навала не вышло. Команда осталась с 51 очком. И теперь судьба первого места зависит от «Динамо».