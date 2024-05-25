Матвей Сафонов: «Краснодар» должен был стать чемпионом вне зависимости от матча с «Динамо»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после победы над московским «Динамо» (1:0) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата.

«То, что у «Краснодара» были шансы на чемпионство — хороший вариант. Много ошибок допустили в концовке, все из лидеров. Мы должны были забирать больше очков и вне зависимости от игры с «Динамо» становиться чемпионами. Мы могли стать чемпионами. Я уверен. В таком составе у команды всё впереди», — передает слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.