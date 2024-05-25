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Вратарь «Краснодара» Сафонов: в душе каждый надеялся на осечку «Зенита»

Вратарь «Краснодара» Сафонов: в душе каждый надеялся на осечку «Зенита»
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после победы над московским «Динамо» (1:0) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги поделился эмоциями от итогового второго места «быков» в турнирной таблице чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Радостно, что занимаем второе место первый раз в истории. Второе же? (улыбается). Наверное, в душе каждый надеялся на осечку «Зенита», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.

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