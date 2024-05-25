Властимил Петржела поздравил «Зенит» с чемпионством

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поздравил сине-бело-голубых с очередным чемпионством.

«Поздравляю «Зенит» с чемпионством. Примите мои искренние поздравления!» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ, став чемпионом в шестой раз подряд.