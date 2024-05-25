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Президент РПЛ Алаев назвал потерей вылет «Сочи»

Президент РПЛ Алаев назвал потерей вылет «Сочи»
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал вылет «Сочи» по итогам нынешнего сезона чемпионата страны.

— Потеря «Сочи» — ощутимая для лиги?
— Выделять кого-то из 16 участников — неправильно. Но есть объективный фактор, например, ввиду стадиона чемпионата мира. Конечно же, это потеря. Мне бы хотелось, чтобы вообще все команды, которые играют на стадионах чемпионата мира, были в лиге. Но это спортивное состязание. Надеюсь, «Балтика» и «Сочи» вернутся через год в РПЛ, — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Сочи» по итогам нынешнего сезона РПЛ заработал 24 очка и расположился на последней, 16-й строчке. Таким образом, команда покидает турнир и следующий сезон начнёт в Первой лиге.

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