Экс-игрок «Реала» Марсело составил символическую сборную из бывших партнёров за карьеру

Крайний защитник «Флуминенсе» Марсело, ранее выступавший за мадридский «Реал» и бразильскую национальную команду, составил символическую сборную из бывших партнёров за всю карьеру, сообщает TNT Sports BR в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: TNT Sports BR

Символическая сборная Марсело: Кейлор Навас, Роберто Карлос, Серхио Рамос, Тьяго Силва, Рафинья, Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Неймар, Криштиану Роналду, Роналдо.

Марсело был футболистом «Реала» с 2007 по 2022 год. В 546 матчах за команду защитник забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» Марсело пять раз выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, пять раз завоёвывал Суперкубок Испании и три раза становился обладателем Суперкубка Европы. Ещё четыре раза бразилец вместе с «Реалом» становился клубным чемпионом мира. В общей сложности Марсело завоевал со «сливочными» 25 трофеев.

В составе сборной Бразилии защитник стал победителем Кубка Конфедераций в 2013 году.