Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Селтик» стал обладателем Кубка Шотландии, обыграв в финале «Рейнджерс»

«Селтик» стал обладателем Кубка Шотландии, обыграв в финале «Рейнджерс»
Комментарии

Сегодня, 25 мая, состоялся финальный матч Кубка Шотландии в сезоне-2023/2024, в котором встречались «Селтик» и «Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, Шотландия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. Номинальные хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Кубок Шотландии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Селтик
Глазго
Окончен
1 : 0
Рейнджерс
Глазго
1:0 Айда – 90'    

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 90-й минуте. Его автором стал нападающий «Селтика» Адам Айда. Автором результативной передачи стал 22-летний португальский полузащитник Паулу Бернарду.

Таким образом, «Селтик» стал обладателем Кубка Шотландии в 42-й раз. Клуб является рекордсменом страны по данному показателю.

Материалы по теме
Сборная Шотландии объявила расширенный состав на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android