«Селтик» стал обладателем Кубка Шотландии, обыграв в финале «Рейнджерс»

Сегодня, 25 мая, состоялся финальный матч Кубка Шотландии в сезоне-2023/2024, в котором встречались «Селтик» и «Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, Шотландия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. Номинальные хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 90-й минуте. Его автором стал нападающий «Селтика» Адам Айда. Автором результативной передачи стал 22-летний португальский полузащитник Паулу Бернарду.

Таким образом, «Селтик» стал обладателем Кубка Шотландии в 42-й раз. Клуб является рекордсменом страны по данному показателю.