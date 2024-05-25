Председатель совдира «Зенита» Илюхина: мы чемпионы, но как не нервничать в таком матче

Председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Елена Илюхина высказалась о шестом подряд титуле сине-бело-голубых в РПЛ.

«Мы чемпионы! Как можно не нервничать в таком матче? Но пережила и стала сильнее, как и все мы», — передаёт слова Илюхиной корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ, став чемпионом в шестой раз подряд.