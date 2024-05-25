Глава РПЛ Алаев ответил, нужно ли проводить большие матчи в последнем туре РПЛ

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался по поводу того, нужно ли проводить большие матчи в последнем туре чемпионата.

— Нужно ли проводить большие матчи в последнем туре РПЛ?

— Вряд ли кто-то мог предположить, что матч «Краснодар» — «Динамо» будет потенциально «золотым». Но неправильно делать правилом, чтобы кого-то не сводить в последнем туре. В этом году получился ровный календарь для всех команд. Может, отчасти поэтому была такая интрига. Мы будем придерживаться того, чтобы ни у одной из команд не ущемились интересы и не было ковровой дорожки к чемпионству. Все должны быть в равных условиях, — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.