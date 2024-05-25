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Гафин: сегодня проиграло «Динамо», но выиграл российский футбол. Накал в РПЛ был чистым!

Гафин: сегодня проиграло «Динамо», но выиграл российский футбол. Накал в РПЛ был чистым!
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Председатель Совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о завершившейся чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиги.

«Не хочу оценивать сегодняшнюю игру, сегодня проиграло «Динамо», но выиграл российский футбол. Накал был настолько чистым! «Краснодар» и «Динамо» сделали важные шаги для того, чтобы зрители поверили в честность нашего чемпионата и в интригу», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этого поражения в активе «Динамо» осталось 56 очков. Бело-голубые заняли третье место по итогам нынешнего сезона, проиграв «Краснодару» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.

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