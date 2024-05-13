Тихонов — о скандале с Опейкиной: не думал, что называть женщину женщиной — наказуемо

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался о дисквалификации Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС). Напомним, после матча 28-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (0:3) Тихонов заявил, что арбитр Вера Опейкина допустила несколько ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу». 7 мая прошла апелляция по делу Тихонова, согласно которой дисквалификация будет реальной только на один матч, ещё на четыре — условной.

«Если честно, я был шокирован. Было неприятно, ведь я никого не оскорблял, никого не обругал, а просто высказал претензии по несправедливому решению. Такой реакции я, конечно, не ожидал. Но я и не думал, что называть женщину женщиной – это наказуемо. Теперь надо думать, как их нужно называть и вообще стоит ли заикаться об этом. Дали бы мне такое наказание, если бы я назвал мужчину мужчиной? Не знаю. Но впредь я буду аккуратнее.

Мне сказали, что у нас гендерное равенство. Если бы я сказал «арбитр», а не «женщина», тогда бы всё это рассматривалось совсем по-другому. Я слово «гендер» слышал только из Европы.

Разговаривал ли после этого с Опейкиной? А я и не собираюсь с ней разговаривать. Что мне ей теперь говорить? «Вера, извините меня за то, что назвал вас женщиной»? Если бы я действительно слетел с катушек и оскорбил, то чувствовал бы вину и извинился перед ней», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, Тихонов возглавил «Енисей» 10 января нынешнего года. Ранее специалист работал в качестве помощника главного тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре». Потом 53-летний специалист возглавлял «Крылья Советов» и «Астану», а также уже руководил «Енисеем». В сезоне-2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Мелбет Первой лиги.