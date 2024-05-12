Глушенков для «Локо» — как Де Брёйне для «Сити»

Беда для «Оренбурга» — за два тура до финиша РПЛ клуб опустится в зону стыков.

«Локомотив» наверняка жалеет о потерянных очках в весенней части РПЛ. Если бы команда Галактионова набрала чуть больше, то включилась бы в чемпионскую гонку. Хотя ещё есть шанс забраться на третье место. А вот «Оренбург» сражается за спасение. Перед матчем 28-го тура команда Деограсии занимала 12-е место.

Встреча началась с владения «Оренбурга». А Дмитрий Воробьёв мог открыть счёт, но чуть не успел на передачу от Лео Гогличидзе. Зато у «Локомотива» всё получилось успешнее. На восьмой минуте Максим Глушенков прошёл по левому флангу, отыгрался с Александром Сильяновым, и прострелил в центр штрафной. А 18-летний полузащитник «Локо» Алексей Батраков в касание пробил в правый угол. Есть дебютный гол для юного футболиста в третьем матче в РПЛ!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Локомотива».

Жара на поле продолжилась и после забитого мяча от «Локо». Сколько же хороших моментов упустили обе команды! Ближе к голу был «Оренбург». У хозяев накопилось минимум три убойных момента. В середине тайма Хорди Томпсон опасно пробил после стандарта — мяч прошёл рядом со штангой. А уже в самой концовке дважды болельщиков «Локо» испугали Воробьёв и Габриэл Флорентин. После удара первого мяч прошёл рядом со штангой, а второй угодил в каркас ворот. Часто «Оренбург» выжимает максимум из своих моментов, но сегодня команде Деограсии тотально не везло.

На старте второго тайма картина перевернулась на 180 градусов. Теперь уже «Локомотив» обрушил шквал атак на ворота «Оренбурга». Удивительно, ведь это хозяевам нужно было отыгрываться. А на 50-й минуте «Локо» выдал один из самых эпичных промахов сезона. Сергей Пиняев подал в штрафную «Оренбурга», Дмитрий Баринов пробил головой и угодил в штангу. А на добивании первым оказался Жерзино Ньямси, перед которым оказались пустые ворота. Но защитник «Локо» умудрился пробить в перекладину! Удар оказался настолько мощным, что каркас чуть не сломался. Тот случай, когда усилия оказались чрезвычайными.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Локомотива».

Но через пару мгновений «Оренбург» опасно ответил. Иван Башич зарядил издали по воротам «Локо» и угодил прямо в крестовину! Невезение преследовало оренбуржцев.

На 60-й минуте произошёл спорный эпизод: мяч после рикошета попал в руку защитника «Оренбурга» Данилы Хотулёва в штрафной. Судья Ян Бобровский повода назначить пенальти не увидел. А «Локо» всё равно забил! Кто отдал голевой пас? Конечно, Глушенков. Он совершил подачу с углового, а оставшийся один Александр Сильянов «прошил» Николая Сысуева. Глушенков оформил 14-й ассист в сезоне! В «Локо» появился свой Кевин Де Брёйне. Хотя россиянин даже круче, ведь у бельгийца в АПЛ всего девять результативных передач.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Локомотива».

Москвичи получили комфортное преимущество в два мяча и не форсировали атаки. А «Оренбургу» не хватало везения. Очень активно действовал Воробьёв: форвард хозяев бил по воротам, создавал моменты для партнёров — но всё тщетно. А на 83-й минуте «Оренбург» подвёл Флорентин: полузащитник нарушил правила на Илье Самошникове, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. В концовке к голу оказался ближе «Локомотив»: на 90+3-й минуте Наир Тикнизян получил мяч в штрафной «Оренбурга» и нанёс пушечный удар, но прямо в Сысуева. Вратарь спас хозяев от разгрома.

«Локомотив» набрал 47 очков, поднялся на четвёртое место и всего на три очка отстаёт от «Краснодара». У команды остаются неплохие шансы на медали. А «Оренбург» по итогам тура опустится в зону стыков. Идущие ниже «Факел» и «Урал» сыграют между собой: минимум один из клубов обойдёт оренбуржцев.