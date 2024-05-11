«Всё ясно с февраля». Тухель — о своём будущем

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель, который по окончании нынешнего сезона покинет Мюнхен, ответил на вопрос о своём будущем.

«Понятия не имею. Я подумаю обо всём спокойно. Всё ясно с февраля. Я не тороплюсь. Никаких обсуждений с другими клубами не было», — сказал Тухель на пресс-конференции в преддверии матча Бундеслиги с «Вольфсбургом».

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Напомним, в текущем сезоне «Бавария» под руководством Тухеля не смогла выиграть ни одного трофея. В Бундеслиге мюнхенцы уступили чемпионство леверкузенскому «Байеру», в полуфинале Лиги чемпионов не смогли преодолеть барьер в виде мадридского «Реала» (2:2, 1:2), а в Кубке Германии подопечные Тухеля завершили выступления на стадии 1/16 финала, сенсационно уступив «Саарбрюккену» (1:2). Также минувшим летом «Бавария» не смогла выиграть Суперкубок Германии, крупно уступив «РБ Лейпциг» (0:3).