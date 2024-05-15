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Гаджиев рассказал, чем занимается Бердыев на посту советника президента «Динамо» Махачкала

Гаджиев рассказал, чем занимается Бердыев на посту советника президента «Динамо» Махачкала
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о деятельности российского специалиста Курбана Бердыева на посту советника президента клуба.

«В основном — всё что связано с резервом, популяризацией игры и её развитием в Дагестане. Он объездил несколько крупных районов, встречался с тренерами нескольких школ. Порядка семи раз выезжал за пределы Махачкалы и был в четырёх школах в городе. Он проводил семинары, практические занятия. Это то, чем он занимается с удовольствием», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Ранее Курбан Бердыев занимал должность главного тренера «Динамо». Он покинул её в феврале 2024 года.

«Динамо» располагается на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда заработала 58 очков за 32 матча.

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