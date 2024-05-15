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Гаджиев: подписал бы контракт с Дзюбой и Кокориным, но боюсь, что не потянем

Гаджиев: подписал бы контракт с Дзюбой и Кокориным, но боюсь, что не потянем
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что хотел бы видеть в команде нападающих Александра Кокорина и Артёма Дзюбу.

«С удовольствием подписал бы контракт с обоими, но боюсь, что не потянем. На тех условиях, на которых согласился работать Курбан Бекиевич [Бердыев], они не согласятся», – приводит слова Гаджиева Metaratings.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» не будет продлевать контракт с 35-летним Артёмом Дзюбой. Кроме этого, стало известно, что 33-летний Александр Кокорин останется в кипрском «Арисе» ещё на один сезон. Летом у него завершится срок аренды из итальянской «Фиорентины».

Махачкалинское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 58 очков за 32 матча.

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