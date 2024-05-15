Равиль Измайлов: в «Балтике» тяжело переживали поражение от «Динамо»

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, что калининградская команда тяжело перенесла поражение от московского «Динамо» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (2:3).

«В «Балтике» очень тяжело переживали по поводу поражения от «Динамо». Это было эмоционально тяжело. Я сам переживал, ночь не спал. Для этого нужны падения, чтобы потом были взлёты», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Балтикой» и «Динамо» состоялся 11 мая. Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Матч начался в 21:30 мск. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. После 28 туров чемпионата России «Балтика» набрала 27 очков и занимает 15-е место.