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РПЛ объявила имена финалистов в борьбе за награду лучшему защитнику сезона

РПЛ объявила имена финалистов в борьбе за награду лучшему защитнику сезона
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В число номинантов на награду лучшему защитнику Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 попали Срджан Бабич из «Спартака», Дуглас Сантос из «Зенита» и Наир Тикнизян из «Локомотива».

По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России московское «Динамо», опережающее идущий следом «Зенит» на два очка. «Локомотив», за который выступает Наир Тикнизян, занимает четвёртое место. «Спартак» расположился на пятой строчке. Напомним, ранее стали известны имена финалистов в номинации «Игрок сезона» Российской Премьер-Лиги. За престижную индивидуальную награду поборются сразу 10 футболистов.

Чемпионат России сезона-2023/2024 завершится в субботу, 25 мая. Матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут в одно время.

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