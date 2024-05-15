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Объявлены номинанты на приз лучшему вратарю сезона РПЛ

Объявлены номинанты на приз лучшему вратарю сезона РПЛ
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В число номинантов на награду лучшему вратарю Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 попали Матвей Сафонов из «Краснодара», Игорь Акинфеев из ЦСКА и Александр Максименко из «Спартака».

По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России московское «Динамо», опережающее идущий следом «Зенит» на два очка. «Краснодар», за который выступает Матвей Сафонов, располагается на третьей строчке в турнирной таблице. ЦСКА занимает шестое место, а «Спартак» — пятое. Напомним, ранее стали известны имена финалистов в номинации «Игрок сезона» Российской Премьер-Лиги. За престижную индивидуальную награду поборются сразу 10 футболистов.

Чемпионат России сезона-2023/2024 завершится в субботу, 25 мая. Матчи 30-го тура пройдут в одно время.

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