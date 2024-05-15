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Игроки «Спартака» номинированы на все личные награды РПЛ по итогам сезона

Игроки «Спартака» номинированы на все личные награды РПЛ по итогам сезона
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Футболисты «Спартака» номинированы на все личные награды Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024.

Так, Александр Максименко поборется за звание лучшего вратаря чемпионата России, Срджан Бабич — за награду лучшему защитнику, Данил Пруцев номинирован на звание лучшего хавбека, а Александр Соболев — на лучшего нападающего Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России московское «Динамо», опережающее идущий следом «Зенит» на два очка. Московский «Спартак» расположился на пятой строчке в турнирной таблице.

Чемпионат России сезона-2023/2024 завершится в субботу, 25 мая. Матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут в одно время.

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