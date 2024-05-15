Хавбек «Зенита» Васильев: «Балтика» — эмоциональная команда, у них хороший отрезок

Хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России с «Балтикой».

«Балтика» — хорошая команда, тоже северо-западная. Зимой они хорошо усилились, появились новые игроки. Сейчас у них хороший отрезок, хоть и борются за выживание, но много матчей показывают достойную игру. Думаю, легче точно не будет, а только тяжелее, потому там эмоциональная и борющаяся команда. Будем стараться

А в чемпионате будем стараться набрать шесть очков. А там уже как бог решит и как сыграет «Динамо», — передаёт слова Васильева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика» сыграют в Суперфинале Кубка России. Решающий матч состоится турнира 2 июня в «Лужниках» (Москва). Для петербуржцев это может быть шестая победа в турнире, для калининградцев – первая. Отметим, что «Балтика» ранее никогда не играла в финале Кубка России.