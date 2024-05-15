Ахметов: надеюсь, «Зенит» прорвёт в концовке, и мы будем праздновать

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал победу над ЦСКА в двух матчах финала Пути РПЛ Кубка России. Команда из Санкт-Петербурга сыграет в решающем матче турнира с «Балтикой». Игра состоится 2 июня в московских «Лужниках».

«Для нас такой состав не удивление, а наоборот — шанс сыграть. Каждый хочет играть и помогать команде, поэтому мы готовились и выходили с огромным желанием.

К сожалению, голы пока не идут, у меня был момент. Надеюсь, в следующем матче прорвёт и мы выдадим хорошую концовку, после которой будем праздновать», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ильзат Ахметов стал игроком «Зенита» в зимнее трансферное окно. До этого он представлял «Краснодар», а ещё ранее — четыре сезона выступал за ЦСКА.