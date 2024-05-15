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Ахметов: надеюсь, «Зенит» прорвёт в концовке, и мы будем праздновать

Ахметов: надеюсь, «Зенит» прорвёт в концовке, и мы будем праздновать
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал победу над ЦСКА в двух матчах финала Пути РПЛ Кубка России. Команда из Санкт-Петербурга сыграет в решающем матче турнира с «Балтикой». Игра состоится 2 июня в московских «Лужниках».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«Для нас такой состав не удивление, а наоборот — шанс сыграть. Каждый хочет играть и помогать команде, поэтому мы готовились и выходили с огромным желанием.

К сожалению, голы пока не идут, у меня был момент. Надеюсь, в следующем матче прорвёт и мы выдадим хорошую концовку, после которой будем праздновать», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ильзат Ахметов стал игроком «Зенита» в зимнее трансферное окно. До этого он представлял «Краснодар», а ещё ранее — четыре сезона выступал за ЦСКА.

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