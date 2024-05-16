Тони Кроос – о судейском скандале в полуфинале Лиги чемпионов: гнев «Баварии» оправдан

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о судейском скандале в ответном полуфинальном матче лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

«Отработали эпизод плохо. Нужно было позволить игре продолжаться. Я вижу в основном ошибку линейного судьи. Когда он поднял флаг, рефери доверился ему, думая, что вероятно, был трёхметровый офсайд. Гнев «Баварии», в некоторой степени оправдан, потому что нужно просто дать ситуации доиграть до конца.

Не могу сказать, выключились ли все из эпизода, потому что свисток раздался очень рано. Можно было сказать, что напряжение упало среди всех, кто защищал ворота», — приводит слова Крооса

Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немцев был не засчитан.

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