«Зенит» и «Балтика» сыграют друг с другом в пятый раз за сезон

15 мая «Зенит» из Санкт-Петербурга в ответном матче финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России победил в серии пенальти московский ЦСКА (0:0, 5:4 пен., первый матч 1:1) и вышел в Суперфинал Кубка России. В решающей встрече за трофей сине-бело-голубые 2 июня сыграют с калининградской «Балтикой», которая 14 мая обыграла на своём поле со счётом 1:0 столичный «Спартак» в единственном матче финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).
Предстоящая встреча «Зенита» и «Балтики» станет пятой для этих команд в текущем сезоне. Ранее соперники дважды играли друг с другом в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:0 в пользу «Балтики» в Калининграде и победа «Зенита» 2:1 в Санкт-Петербурге), а также провели два очных матча в РПЛ (победы «Зенита» 2:0 на выезде и 1:0 на своём поле).
- 16 мая 2024
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