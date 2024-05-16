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«Зенит» и «Балтика» сыграют друг с другом в пятый раз за сезон

«Зенит» и «Балтика» сыграют друг с другом в пятый раз за сезон
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15 мая «Зенит» из Санкт-Петербурга в ответном матче финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России победил в серии пенальти московский ЦСКА (0:0, 5:4 пен., первый матч 1:1) и вышел в Суперфинал Кубка России. В решающей встрече за трофей сине-бело-голубые 2 июня сыграют с калининградской «Балтикой», которая 14 мая обыграла на своём поле со счётом 1:0 столичный «Спартак» в единственном матче финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

Предстоящая встреча «Зенита» и «Балтики» станет пятой для этих команд в текущем сезоне. Ранее соперники дважды играли друг с другом в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:0 в пользу «Балтики» в Калининграде и победа «Зенита» 2:1 в Санкт-Петербурге), а также провели два очных матча в РПЛ (победы «Зенита» 2:0 на выезде и 1:0 на своём поле).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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