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«Акрон» неожиданно проиграл «Шиннику» в матче 24-го тура Первой лиги

«Акрон» неожиданно проиграл «Шиннику» в матче 24-го тура Первой лиги
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Сегодня, 16 мая, завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором ярославский «Шинник» принимал на своём поле тольяттинский «Акрон». Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 24-й тур
16 мая 2024, четверг. 18:30 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Андреев – 24'    

Победу ярославской команде принёс гол нападающего Игоря Андреева, чей удар на 24-й минуте игры оказался точным.

«Шинник» благодаря этой победе поднялся на шестое место турнирной таблицы Мелбет Первой лиги, сохранив математические шансы на попадание в зону переходных матчей лиги. В активе ярославской команды 47 очков за 32 матча. «Акрон» продолжает находиться на третьей строчке, набрав за столько же матчей 56 очков. Подопечные Заура Тедеева отстают от махачкалинского «Динамо», занимающего второе место в турнирной таблице, на два очка.

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