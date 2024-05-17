Экс-игрок «Рубина» Прудников: Рахимов будет посильнее Федотова, у него больше опыта

Бывший нападающий «Рубина» Александр Прудников отреагировал на слухи о возможном назначении наставника ЦСКА Владимира Федотова на пост главного тренера казанского клуба вместо Рашида Рахимова.

«Сложно сказать, насколько это вероятно. Если сравнивать с нынешним тренером, то моё мнение, что Рахимов будет посильнее и у него больше опыта. Что касается Федотова, наверное, нужно посмотреть, какие ещё кандидатуры будут. И легче будет ответить на вопрос, подходящий ли это вариант», — приводит слова Прудникова Metaratings.

Напомним, 59-летний Рашид Рахимов возглавил «Рубин» в прошлом сезоне и поднялся с командой из Мелбет Первой лиги. Ранее появлялась информация, что «Рубин» может не продлить контракт с тренером.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 28 матчей. На первой строчке располагается московское «Динамо», у которого 53 очка.