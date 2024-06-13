«Милан» объявил о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера

Футбольный клуб «Милан» на своём официальном сайте объявил о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера. Стороны подписали контракт сроком на три года. По данным инсайдеров, Фонсека будет получать в «Милане» € 3,5 млн в год.

Ранее сообщалось, что «Милан» также интересовался наставником саудовского клуба «Аль- Иттихад» Марсело Гальярдо.

Прошлым местом работы Фонсеки был французский «Лилль», которым португалец руководил с 2022 года. Под руководством Фонсеки французская команда с 59 набранными очками после 34 матчей завершила минувший сезон Лиги 1 на четвёртом месте. Ранее португальский специалист также руководил итальянской «Ромой», украинским «Шахтёром» и несколькими командами из чемпионата Португалии.