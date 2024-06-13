Ренато Гойкович: уверен, Португалия выиграет Евро-2024

Боснийский защитник, бывший футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович считает, что победителем чемпионата Европы — 2024 станет сборная Португалии.

— Кто фаворит Евро?

— Для меня — Португалия. Мы играли с ними в отборе и дома «горели» 0:5 после первого тайма. Во втором они уже не хотели забивать. Топ-команда. Они у меня ассоциируются не со сборной, а с клубом, будто тренируются вместе каждый день. У них идеально налажены взаимосвязи, невероятно двигаются на поле.

— Немцы, англичане?

— Для меня фавориты — Португалия и Франция. Но немцы и англичане всегда где-то рядом, как и Бельгия. Хорватия тоже. Но я уверен, что португальцы победят, — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Португалии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Чехии, Турции и Грузии. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.