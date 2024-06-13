Президент «Иртыша» Дмитрий Сычёв: хотим вернуться в Первую лигу, Омск этого достоин

Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычёв высказался о задачах клуба на ближайшие сезоны.

«Буквально вчера прилетел из Омска. Открыли трансферное окно, посмотрим, что получится сделать в межсезонье. На данный момент готовимся выполнить задачу — попасть в «Золото». И хотим сделать шаг выше, вернуться в Первую лигу, где нас не было с 2021 года. Город этого достоин», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

«Иртыш» завершил сезон-2023/2024 на пятом месте в турнирной таблице группы «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. Напомним, в группу «Золото» поднимаются первые четыре команды по итогам этапа. В этот раз таковыми стали костромской «Спартак», ивановский «Текстильщик», «Калуга» и курский «Авангард».